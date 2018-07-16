У Києві двох грабіжників-ґвалтівників засудили до 9 та 8 років позбавлення волі

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Київською місцевою прокуратурою №3 підтримано публічне обвинувачення відносно двох злочинців, які грабували та ґвалтували жінок у Києві.
Установлено, що зловмисники знайомились із молодими жінками та запрошували їх на побачення. Після спільного вживання алкогольних напоїв, чоловіки викрадали у жінок золоті прикраси, мобільні телефони та грошові кошти.
Крім того, деякі з потерпілих зазнали насилля від обвинувачених. Зловмисники примушували задовольняти їх статеву пристрасть природним та неприродним способом, після чого у грубій формі вимагали від жінок віддати їм ювелірні вироби та грошові кошти.
Загалом від дій зловмисників постраждало 5 жінок.
Незважаючи на часткове визнання обвинуваченими своєї вини, прокурором у повному обсязі доведено злочинні дії вказаних осіб.
Вироком Деснянського районного суду м. Києва зловмисників засуджено до 9 та 8 років позбавлення волі відповідно з конфіскацією майна.
До вступу вироку у законну силу зловмисники перебуватимуть під вартою.
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