У Києві двох грабіжників-ґвалтівників засудили до 9 та 8 років позбавлення волі

Київською місцевою прокуратурою №3 підтримано публічне обвинувачення відносно двох злочинців, які грабували та ґвалтували жінок у Києві.

Установлено, що зловмисники знайомились із молодими жінками та запрошували їх на побачення. Після спільного вживання алкогольних напоїв, чоловіки викрадали у жінок золоті прикраси, мобільні телефони та грошові кошти.

Крім того, деякі з потерпілих зазнали насилля від обвинувачених. Зловмисники примушували задовольняти їх статеву пристрасть природним та неприродним способом, після чого у грубій формі вимагали від жінок віддати їм ювелірні вироби та грошові кошти.

Загалом від дій зловмисників постраждало 5 жінок.

Незважаючи на часткове визнання обвинуваченими своєї вини, прокурором у повному обсязі доведено злочинні дії вказаних осіб.

Вироком Деснянського районного суду м. Києва зловмисників засуджено до 9 та 8 років позбавлення волі відповідно з конфіскацією майна.

До вступу вироку у законну силу зловмисники перебуватимуть під вартою.

Прес-служба прокуратури міста Києва