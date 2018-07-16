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У Києві викрили організаторів віртуальної порно-студії

16.07.2018 11:15

У звичайній квартирі зловмисники знімали на відео дівчат модельної зовнішності та за грошову винагороду на відповідних сайтах транслювали клієнтам еротичне кіно.

Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління столичної поліції дізналися про діяльність онлайн порно-студії. Ця інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом виготовлення, збуту та розповсюдження порнографічних предметів.

Фото Поліція Києва.

Як розповів в.о. начальника сектору Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП у м. Києві Олексій Гаврилюк, провівши ряд заходів, правоохоронці встановили функціонування веб-студії та осіб, причетних до її організації. Після проведення санкціонованого обшуку в одній із квартир в Шевченківському районі Києва викрили 23-річного уродженця Полтавської області та 34-річну киянку, які організували порнобізнес.

Фото Поліція Києва.

«Ми встановили, що зловмисники близько півроку тому організували порно-студію, у якій «працювали» вісім моделей. Еротичне відео з дівчатами транслювали онлайн на відповідних сайтах клієнтам, які перераховували за це гроші на банківські рахунки. Одна хвилина дорослих розваг коштувала приблизно п’ять доларів США», - повідомив правоохоронець.

Під час проведеного обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, гроші, секс-іграшки та інші речові докази. Крім того, слідчі знайшли у квартирі речовину рослинного походження зеленого кольору, попередньо -марихуану.

Організаторів бізнесу затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За рішенням суду їм обрана міра запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

«Чоловіку та жінці оголошені підозри за ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі», - додав Олексій Гаврилюк.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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