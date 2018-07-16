На Буковині громадянин Румунії позбувся вантажівки через перевезення контрабандних цигарок

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Вчора в пункті пропуску «Порубне», прикордонники Чернівецького загону спільно з працівниками митниці виявили чергову схованку з тютюновими виробами.
Під час поглибленого огляду вантажного автомобіля марки «Volvo», між кабіною водія та речовим ящиком, працівники пункту пропуску виявили 170 пачок сигарет марки «Davidoff».
Приховані сигарети 46-річний громадянин Румунії намагався провести на батьківщину.
За контрабанду сигарет іноземець позбувся вантажівки, яку оцінили в 400 тисяч гривень, окрім вантажівки вилучено і тютюнові вироби на суму понад 6 тисяч гривень.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону. // bukovyna.tv
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