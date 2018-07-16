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На Буковині громадянин Румунії позбувся вантажівки через перевезення контрабандних цигарок

16.07.2018 11:35

Вчора в пункті пропуску «Порубне», прикордонники Чернівецького загону спільно з працівниками митниці виявили чергову схованку з тютюновими виробами.

Під час поглибленого огляду вантажного автомобіля марки «Volvo», між кабіною водія та речовим ящиком, працівники пункту пропуску виявили 170 пачок сигарет марки «Davidoff».

Чернівецький прикордонний загін

Приховані сигарети 46-річний громадянин Румунії намагався провести на батьківщину.

За контрабанду сигарет іноземець позбувся вантажівки, яку оцінили в 400 тисяч гривень, окрім вантажівки вилучено і тютюнові вироби на суму понад 6 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону. // bukovyna.tv

 

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