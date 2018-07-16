На Буковині громадянин Румунії позбувся вантажівки через перевезення контрабандних цигарок

Вчора в пункті пропуску «Порубне», прикордонники Чернівецького загону спільно з працівниками митниці виявили чергову схованку з тютюновими виробами.

Під час поглибленого огляду вантажного автомобіля марки «Volvo», між кабіною водія та речовим ящиком, працівники пункту пропуску виявили 170 пачок сигарет марки «Davidoff».

Приховані сигарети 46-річний громадянин Румунії намагався провести на батьківщину.

За контрабанду сигарет іноземець позбувся вантажівки, яку оцінили в 400 тисяч гривень, окрім вантажівки вилучено і тютюнові вироби на суму понад 6 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону. // bukovyna.tv