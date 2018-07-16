В Дубровиці затримали неадеквата, який перевертав столи та кричав (відео)

Днями в центральній частині Дубровиці увагу перехожих привернув психічно неврівноважений чоловік, який поводив себе неадекватно та агресивно. Про це інформує місцеве видання polissya.org.

Хуліган перевертав столи та стільці біля одного з магазинів, качався по землі і кричав. Працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик, не наважувалися підійти до чоловіка, адже він був дуже сильним і міг накинутися на будь-кого, хто до нього наближався.

На місце пригоди викликали правоохоронців, які й затримали психічнохворого. Проте, що робити з ним далі – не знав ніхто, адже в Дубровицькому районі немає закладу для утримання буйних пацієнтів психіатра. Працівники магазину запропонували забрати чоловіка до Орлівки (в обласну психіатричну лікарню), проте водій «швидкої» категорично відмовився, адже коштів на пальне, щоб везти пацієнта в сусідній район, немає. Люди наполягали на тому, щоб агресивного хворого поліція не залишала в парку, адже поряд два дитячих майданчики.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Один із перехожих впізнав чоловіка, ним виявився житель села Переброди, який і раніше часто бував у центрі міста, де вів себе неадекватно. Одного разу, за словами свідка, вночі він бігав по центру міста з вилами.

В результаті, хворого посадили в «швидку» і повезли в центральну районну лікарню. // Голосно