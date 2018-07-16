Чиновница харьковского горсовета ударила 72-летнего охранника ЖК?

Прямо за «Левадой» по адресу ул. Гольдберговская, 9 распожен элитный ЖК. Рядом с домом большая парковка, машины исключительно бизнес-класса. Сюда и устроился охранником 72-летний пенсионер, Григорий Тищенко, пишет харьковское издание Insidernews. В его ведении было три калитки и два шлагбаума, охранял, в основном, автомобили от «ночных хулиганов». Четвертые рабочие сутки стали неожиданностью для него самого, пишет издание. В два предыдущих дежурства Григория Виктория Грецкая-Миргородская, проживающая в этом ЖК, приходила домой после 1:00 со своим ребенком, говорила, что «любит гулять по ночам».

Конфликт произошел 12 июля, когда одиозная чиновница на исполнение должностных инструкций охранника отреагировала слишком остро. После слов «Встать! Глядеть мне в глаза!», Миргородская, якобы ударила его рукой по лицу так, что погнула зубной протез. После этого начальница управления инвестиционного развития и имиджевых проектов сказала, что она «госслужащая и неприкосновенна», и что сейчас придет ее муж, и он «его уроет». Через какое-то время муж действительно пришел.

"Сижу, работаю. Три монитора у меня. Затем краем глаза увидел, что зашёл мужчина высокий, крепкий. Минуты две молчания. Проходят люди, кто-то что-то оставляет, передает. Потом сзади два удара, я ничего не помню. Глаза открыл — я на полу. Видно, потерял сознание. Снова открыл глаза — я уже сижу на стуле. Чувствую, что лицо заплывает, грудь болит. Оказывается, когда мужчина меня сбил, Миргородская ещё и по груди потопталась, — приводит слова ГригорияТищенко, сайт Insidernews.

Пенсионер утверждает, что смог дотянуться рукой до стола и нажать на «тревожную кнопку». После приезда полиции, его доставили в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи. По мнению журналистов издания, пенсионер намерен судится с обидчиками.