Новый дом для новой семьи можно построить всего лишь за 90 дней

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Одна из основных проблем, которые возникают перед молодой семьей - это наличие собственного жилья. Скитаться всю жизнь по съемным квартирам и тратить львиную долю своих доходов на арендную плату, при этом платить огромные проценты по ипотеке, не выход из положения.
Появление новых строительных технологий, таких как каркасный дом из сип панелей по канадской методике, открыло новые возможности в сфере строительства и позволило значительно упростить, а главное удешевить решение этой задачи, отмечает эксперт компании Модуль Тех. Обзавестись собственным жильем стало гораздо проще. Данный метод дает возможность ускорить возведения любого жилого сооружения в 3-4 раза по отношению к традиционным технологиям строительства. Поэтому благодаря канадской методике, мы получаем полностью готовый дом всего лишь за 90 дней.
Первые каркасные сооружения из сип панелей появились в Канаде в середине прошлого века. Стех пор они завоевали огромную популярность практически на всех континентах земного шара. Их главными преимуществами по отношению к обычным домам из кирпича или шлакоблока являются высокая термоизоляция, прочность и относительно небольшая цена.
Вот несколько конкретных цифр полученных в результате лабораторных исследований:
Согласно канадской технологии теплоизолирующие панели, которые используются для каркасного строительства жилья, состоят из толстого слоя пенополистирола, покрытого внутри и снаружи древесно-стружечной плитой (ДСП). Сначала предприятия нашей страны выпускали эти панели согласно канадским стандартам. Но наши климатические условия заставили внести впроцесс производства некоторые коррективы. Были учтены влияния снежного покрова, а такжебольшая амплитуда сезонного колебания температуры воздуха.
Несмотря на внесенные изменения в изготовление сип панели, цена этого материала для строительства осталась прежней. Если вы создаете собственную семью и хотите, чтобы вам никтоне мешал, воплотите свою мечту о собственном жилье в жизнь - постройте дом по канадской технологии.
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