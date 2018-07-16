Новый дом для новой семьи можно построить всего лишь за 90 дней

Одна из основных проблем, которые возникают перед молодой семьей - это наличие собственного жилья. Скитаться всю жизнь по съемным квартирам и тратить львиную долю своих доходов на арендную плату, при этом платить огромные проценты по ипотеке, не выход из положения.

Дом для молодой семьи

Появление новых строительных технологий, таких как каркасный дом из сип панелей по канадской методике, открыло новые возможности в сфере строительства и позволило значительно упростить, а главное удешевить решение этой задачи, отмечает эксперт компании Модуль Тех. Обзавестись собственным жильем стало гораздо проще. Данный метод дает возможность ускорить возведения любого жилого сооружения в 3-4 раза по отношению к традиционным технологиям строительства. Поэтому благодаря канадской методике, мы получаем полностью готовый дом всего лишь за 90 дней.

Особенности и преимущества домов из сип панелей

Первые каркасные сооружения из сип панелей появились в Канаде в середине прошлого века. Стех пор они завоевали огромную популярность практически на всех континентах земного шара. Их главными преимуществами по отношению к обычным домам из кирпича или шлакоблока являются высокая термоизоляция, прочность и относительно небольшая цена.

Вот несколько конкретных цифр полученных в результате лабораторных исследований:

Сип панели в 5-8 раз лучше сохраняют тепло, чем обычные кирпичные стены;

Экономия денежных средств на отопление таких домов достигает 80%;

Огнеупорность самих сип панелей и основных конструкций дома очень высокая. Они выдерживают до 60 минут открытого огня;

Суммарное количество затрат на строительство определенной жилой площади в 3 раза меньше,чем строительство этой же площади из кирпича;

Срок службы такого дома, согласно гарантии, 80 лет;

Материалы, что используются для монтажа дома, на 100% экологически чисты, поэтому неугрожают здоровью человека.

Из чего состоят сип панели

Согласно канадской технологии теплоизолирующие панели, которые используются для каркасного строительства жилья, состоят из толстого слоя пенополистирола, покрытого внутри и снаружи древесно-стружечной плитой (ДСП). Сначала предприятия нашей страны выпускали эти панели согласно канадским стандартам. Но наши климатические условия заставили внести впроцесс производства некоторые коррективы. Были учтены влияния снежного покрова, а такжебольшая амплитуда сезонного колебания температуры воздуха.

Несмотря на внесенные изменения в изготовление сип панели, цена этого материала для строительства осталась прежней. Если вы создаете собственную семью и хотите, чтобы вам никтоне мешал, воплотите свою мечту о собственном жилье в жизнь - постройте дом по канадской технологии.