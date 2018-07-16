Доставка автомобилей из США. Что нужно знать?

Рынок бу авто из США привлекает огромное внимание со стороны украинских покупателей. Объясняется это колоссальной разницей цен между авто в США и в Украине.

По цене бюджетного седана 2007-2009 годов в Украине, на американском рынке можно купить модели на несколько классов выше, намного моложе и в гораздо лучшей комплектации. Однако, многих пугает то, что машина находится очень далеко, а значит доставка авто из США будет очень дорогой и долгой. Но так ли это на самом деле? Рассказывает представитель компании «Автоамерика»/

Как долго доставляется авто из США в Украину?

Доставка автомобиля из США состоит из нескольких этапов: транспортировка по суше и по морю. Большинство авто, которые покупаются в Америке украинцами, имеют повреждения различной степени. К сожалению, многие из этих машин не имеют права передвигаться собственным ходом, согласно американским законам. Например, если в авто сработала хоть одна подушка безопасности, такой автомобиль не может передвигаться по дорогам самостоятельно, да и в принципе, больше не имеет права эксплуатироватся, пока не будет восстановлена система безопасности. Именно поэтому, такие автомобили необходимо доставлять в порт либо эвакуаторами, либо на автотралах. И чем дальше находится автомобиль от Восточного побережья, тем больше времени понадобится на его транспортировку. Второй этап доставки авто в Украину из Америки – контейнерная транспортировка по морю. В среднем, доставка авто из США в Украину длится от 40 до 60 дней.

Сколько стоит доставка авто в Украину?

Стоимость доставки машины из Америки в Украину также зависит от нескольких факторов: удаленность авто от ближайшего порта и тип автомобиля. Обычный контейнер рассчитан на 4 автомобиля. Седаны, универсалы, хэтчбеки, купе - обходятся в доставке дешевле, чем минивэны, кроссоверы или пикапы.

Как узнать приблизительную цену?

Еще на этапе просчета окончательной стоимости авто из США, компании-импортеры называют примерную стоимость доставки автомобиля. На многих сайтах есть калькулятор стоимости доставки, который помогает узнать приблизительную цену трансфера.

Итог

Доставка авто из США – это переменная величина, которая зависит от нескольких факторов. Мнение о том, что это очень долго и дорого – ошибочное, поскольку в наше время существует множество компаний, у которых трансфер авто из Америки «поставлен на конвейер», благодаря чему, автомобили с другого континента попадают в Украину быстро и за вполне вменяемые деньги.