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На Херсонщине муж зарезал жену якобы за нецензурную брань

16.07.2018 12:05

Зимой жительница Белозерского района обратилась к правоохранителям, заявив, что ее 47-летний брат, скорее всего, убил свою гражданскую жену. О женщине ничего неизвестно уже неделю, ее телефон не отвечает. На вопросы соседей и знакомых, брат отвечает невпопад - или что жена неожиданно скончалась или поехала зарабатывать.

Полиции одна из соседок рассказала, что подозреваемый однажды ночью без разрешения воспользовался ее тачкой. Правда, потом вернул. При осмотре этой тачки, были найдены следы крови.

убийство

Мужчина, будучи приперт к стенке уликами, сознался в убийстве. Он рассказал, что в тот роковой вечер с женой был в гостях. Вернувшись, они начали ссориться. Причиной конфликта стал сын его гражданской супруги, который, по словам мужа, сидит у них на шее.

Женщина стала защищать отпрыска и выразилась нецензурно. Это мужу не понравилось и он "наказал " ее за плохие слова - схватив нож, ударил женщину в грудь. Удар был смертельным.

Убийца и не думал раскаиваться. Он решил замести следы преступления Для этого и взял соседскую тачку и на ней вывез тело в ближайшую лесопосадку, где закопал свою жену.

Суд признал ранее не раз судимого за кражи гражданина виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области. // bukva.ks.ua

 

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