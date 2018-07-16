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Минздрав внес изменения в порядок выбора врача

16.07.2018 12:16

Кампания по выбору семейных врачей, педиатров и терапевтов стартовала с апреля.

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.

Подписанные ранее декларации останутся в силе / фото newsru.co.il

Теперь копии документов не нужны, говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

"Врач или регистратор больше не обязаны изготавливать и хранить копии документов, которые предоставляет пациент. Пациент при подписании декларации должен показать только один из документов, удостоверяющих личность, и документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хранить теперь необходимо только один экземпляр декларации, подписанный пациентом. Другой экземпляр остается у пациента.

Как и ранее, в случае, если человек из-за своих религиозных убеждений отказался от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомил об этом соответствующий контролюющий орган и имеет отметку в паспорте, этот документ не предоставляется во время заключения декларации и этот пункт в декларации не заполняется. Для идентификации личности в таком случае используют номер документа, удостоверяющего личность.

"Декларации о выборе врача, которые были подписаны до вступления в силу изменений, действительны и не аннулируются", - добавили в Минздраве. // УНИАН

 

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