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Колишнього селищного голову та директора товариства судитимуть за мільйонні збитки на ремонті доріг

16.07.2018 12:27

Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно колишнього селищного голови та директора товариства у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. ч. 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Встановлено, що колишній селищний голова у 2012 році уклав договір з директором товариства щодо проведення робіт з реконструкції асфальтобетонного покриття в одному із селищ Васильківського району.

У подальшому, посадовець та підприємець внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт про те, що ремонтні роботи виконано. Досудовим розслідуванням встановлено, що насправді ремонтні роботи не проведені, таким чином зловмисники заподіяли збитків державному бюджету на суму понад 1 млн гривень.

Обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Київської області

 

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