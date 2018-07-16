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Пьяная компания устроила стрельбу из травмата в львовском кафе

16.07.2018 12:38

 Полиция расследует происшествие по ст. 296, ч.4 УК Украины (хулиганство). Один из виновников задержан.

Сегодня, 16 июня, около 4 часов часов утра, группа неизвестных устроила дебош в одном из львовских кафе, расположенном по улице Владимира Великого.

стрельба

Неизвестные устроили стрельбу из травматического пистолета, угрожали охране, повредили имущество заведения.

Опергруппе, выехавшей на место происшествия, удалось задержать одного из хулиганов. Им оказался 33-летний львовянин. У мужчины нашли устройство для отстрела резиновых пуль.

На данный момент расследование продолжается, подозреваемому будет выбрана мера пресечения. // kriminalukraine.com.ua

 

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