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Путин не соизволил вовремя прибыть и на встречу с Трампом

16.07.2018 13:15

Самолет президента РФ Владимира Путина, который летит на встречу с лидером США Дональдом Трампом, прибудет в Хельсинки с задержкой на 20 минут. Об этом сообщает финское издание Yle.

Согласно предварительной программе, приземление самолета российского президента планировалось на 12:30 (одинаковое время с Киевом), но он до сих пор не прибыл.

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Также планировалось прибытия Путина в президентский дворец на 13:00, а начало встречи с Трампом на 13:15.

Трамп прилетел в Хельсинки в воскресенье, 15 июля, вечером. В понедельник утром американский президент позавтракал с президентом Финляндии Саули Ниинистьо. // Сегодня

 

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