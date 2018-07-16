Путин не соизволил вовремя прибыть и на встречу с Трампом

Самолет президента РФ Владимира Путина, который летит на встречу с лидером США Дональдом Трампом, прибудет в Хельсинки с задержкой на 20 минут. Об этом сообщает финское издание Yle.

Согласно предварительной программе, приземление самолета российского президента планировалось на 12:30 (одинаковое время с Киевом), но он до сих пор не прибыл.

Также планировалось прибытия Путина в президентский дворец на 13:00, а начало встречи с Трампом на 13:15.

Трамп прилетел в Хельсинки в воскресенье, 15 июля, вечером. В понедельник утром американский президент позавтракал с президентом Финляндии Саули Ниинистьо. // Сегодня