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На Львовщине автомобиль с иностранцами упал с моста

16.07.2018 13:26

В Сколевском районе (Львовская область) автомобиль "Мицубиси" съехал с моста в кювет и перевернулся, в результате чего травмы получили четверо иностранцев. 

Об этом в сети Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская, передает УНН.

ДТП

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 июля около 14:00 на автодороге "Тухля - Славское" в Сколевском районе. Как предварительно установили работники полиции, водитель "Мицубиси", 38-летний иностранец, не справился с управлением, автомобиль съехал с моста в кювет и перевернулся", - говорится в сообщении.

В результате ДТП кроме водителя телесные повреждения получили трое пассажиров авто, также иностранцы, из них один несовершеннолетний - 17-летняя девочка. Все пострадавшие госпитализированы, их диагнозы уточняются.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

 

 

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