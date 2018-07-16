В Днепре изнасиловали и ограбили 17-летнюю девушку

В Днепре задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и ограблении девушки.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

"Происшествие случилось вчера вечером. Девушка познакомилась с мужчиной, и во время прогулки якобы он ее изнасиловал и забрал ее личные вещи: кольцо, телефон, серьги. Девушка обратилась к прохожим с просьбой вызвать полицию", - отметили в ведомстве.

Патрульные получили данные и передали ориентировку. Ночью мужчину задержали на площади Привокзальной и передали следователям. Далее этим делом будет заниматься уголовный розыск.

Сама девушка рассказала, что ей 17 лет.