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У києві до 23 серпня закривають фунікулер

16.07.2018 13:59

 З 17 липня по 23 серпня столичний фунікулер припиняє свою роботу

З 17 липня по 23 серпня 2018 року припиняється рух фунікулера у зв’язку з проведенням щорічних регламентних робіт, випробуванням та технічним оглядом.

Враховуйте це при плануванні своїх поїздок! // Київпастранс

 

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