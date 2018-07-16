У києві до 23 серпня закривають фунікулер

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З 17 липня по 23 серпня столичний фунікулер припиняє свою роботу
З 17 липня по 23 серпня 2018 року припиняється рух фунікулера у зв’язку з проведенням щорічних регламентних робіт, випробуванням та технічним оглядом.
Враховуйте це при плануванні своїх поїздок! // Київпастранс
10 июля в интернете появилось видео с полицейским, который избивает дубинкой мужчину на станции метро Контрактовая площадь в Киеве. Причем в этот же день стало известно об...