Глава Перечинской РГА, устроивший смертельное ДТП, арестован на 2 месяца

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Как сообщил корреспонденту адвокат Олефира, решение о подаче апелляции примет после того, как пообщается со своим подзащитным
Ужгородский горрайонный суд арестовал на два месяца без права залога главу Перечинской РГА Виктора Олефира, который 13 июля в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина".
Судья отметил, что защитники имеют 5 дней на подачу апелляции. Как сообщил корреспонденту адвокат Олефира, решение о подаче апелляции примет после того, как пообщается со своим подзащитным.
Напомним, 13 июля в городе Перечин Закарпатской обл. председатель Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир, находясь навеселе, на джипе наехал на двух женщин. В результате ДТП одна женщина умерла от полученных травм, вторая была госпитализирована в тяжелом состоянии, однако позже также скончалась.
Впоследствии оказалось, что Олефир за 20 минут до смертельной аварии совершил еще одну - столкнулся с легковым автомобилем. Однако его с места ДТП отпустила полиция.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст.286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего").
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