Глава Перечинской РГА, устроивший смертельное ДТП, арестован на 2 месяца

Как сообщил корреспонденту адвокат Олефира, решение о подаче апелляции примет после того, как пообщается со своим подзащитным

Ужгородский горрайонный суд арестовал на два месяца без права залога главу Перечинской РГА Виктора Олефира, который 13 июля в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина".

Судья отметил, что защитники имеют 5 дней на подачу апелляции. Как сообщил корреспонденту адвокат Олефира, решение о подаче апелляции примет после того, как пообщается со своим подзащитным.

Напомним, 13 июля в городе Перечин Закарпатской обл. председатель Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир, находясь навеселе, на джипе наехал на двух женщин. В результате ДТП одна женщина умерла от полученных травм, вторая была госпитализирована в тяжелом состоянии, однако позже также скончалась.

Впоследствии оказалось, что Олефир за 20 минут до смертельной аварии совершил еще одну - столкнулся с легковым автомобилем. Однако его с места ДТП отпустила полиция.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст.286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего").