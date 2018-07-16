В Киеве вор-рецидивист, убегая от полиции, выпрыгнул в окно и сломал ногу

В Киеве на улице Василенко, убегая с места преступления, квартирный вор выпрыгнул в окно и сломал ногу. Мужчину задержала полиция, сообщает пресс-служба столичного ГУНП.

"Установлено, что правонарушитель увидел на улице машину, проник в салон и похитил оттуда чужой паспорт и ключи от квартиры. Далее поехал на адрес проживания владелицы квартиры и, воспользовавшись похищенными ключами, попал внутрь. Там он нашел драгоценности, но вдруг домой вернулся родственник хозяйки, который заметил вора. Тот начал убегать и выпрыгнул из окна квартиры на втором этаже, сломав при этом ногу" – говорится в сообщении.

Задержанный оказался 36-летним киевлянином: он был ранее судимый за грабежи.

"По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

На данный момент решается вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до шести лет лишения свободы. // Сегодня