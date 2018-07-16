Поездка на такси за город становится проще

С одной стороны современные города фактически перенаселены, и большая часть населения сосредоточена в крупных городах (в 2030 году ожидается показатель больше чем 80% населения будут жить в городских районах), с другой стороны, потребность в мобильности населения таких конгломератов постоянно растет.

В последние годы акцент смещается с частных транспортных средств на общественные транспортные средства, что значительно увеличивает долю общественного транспорта. Наиболее часто используемые - это «массовые перевозки», такие как метро, ​​трамвай или автобус. К сожалению, негибкость, длительное общее время в пути и недостаточный охват услугами систем массового транспорта является главным недостатком такой системы, отмечает эксперт компании «Всеукраинское Такси 838». Напротив, сектор такси является более удобным способом из-за скорость доставки, концепции «от двери к двери», конфиденциальности, комфорта, длительной работы и отсутствие платы за парковку. Кроме того, услуга такси за город, становится все более популярна, предлагая, комфортную и быструю альтернативу, междугородным автобусным и жд-сообщениям.

Фото: taxi838.ua

В то же время городской спрос на поездки постоянно растет, но пропускная способность городских улиц ограничена и должна быть оптимизирована, а не просто увеличено их количество (в большинстве случаев расширение улиц невозможно в городе). Хорошо спланированные, эффективно управляемые и экономически эффективные стратегии управления транспортными системами могут улучшить мобильность существующих систем для пользователей транспорта, особенно в городских условиях, где существует хорошая оптимизация инфраструктуры (с учетом высокой стоимости строительства новых объектов и постоянного увеличения спроса в результате экономического роста и роста населения).

Рынок такси

Современные такси - это как правило, частные транспортные средства, используемые в качестве общественного транспорта, обеспечивающие доставку пассажира по ринципу "от двери до двери".

Новые технологии применяемые на рынке такси, такие как GPS, ГИС и мобильный интернет, теперь используются в разных моделях такого бизнеса, доказывая их преимущества и обоснованность их использования. Многие из разработанных моделей были протестированы в разных городах мира и доказали свою состоятельность. Услуги такси сегодня можно заказать, по телефону, через веб-сайты и через мобильные приложения операторов.

Рынок такси в Украине развивается стремительными темпами, чему способствует начавшийся рост экономики, и насыщение автомобилями. На фоне увеличения числа внутреннегородских перевозок, междугородные таксомоторные маршруты, также показывают значительный рост, говорит эксперт по перевозкам службы такси 838.