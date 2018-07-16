У Переяслав-Хмельницькому хлопець наніс смертельний удар майбутньому тестю

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Молодик таким чином відреагував на сварку своєї дівчини з її батьком. Штовхнув 47-річного чоловіка і він впав, вдарившись головою об залізну батарею. Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям.
Працівники Переяслав Хмельницький Відділ Поліції затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України. До обрання міри запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.
Наразі триває комплекс слідчих дій. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне #вбивство) Кримінального кодексу України.
10 июля в интернете появилось видео с полицейским, который избивает дубинкой мужчину на станции метро Контрактовая площадь в Киеве. Причем в этот же день стало известно об...