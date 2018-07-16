У Переяслав-Хмельницькому хлопець наніс смертельний удар майбутньому тестю

16.07.2018 14:32

Молодик таким чином відреагував на сварку своєї дівчини з її батьком. Штовхнув 47-річного чоловіка і він впав, вдарившись головою об залізну батарею. Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям.