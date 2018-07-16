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С базы отдыха на Киевщине украли катамараны

16.07.2018 14:43

В Переяслав-Хмельницком районе Киевской области с базы отдыха неизвестные украли катамараны. 

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

"Как оказалось, охранники соседней базы отдыха видели, как ночью четверо неизвестных мужчин буксовали катамараны, которые были соединены цепью между собой. Охранники также показали направление движения злоумышленников. В пяти километрах от зоны отдыха, полиция нашла, скрытые в кустах в акватории Днепра, катамараны и вернула их владельцу", - говорится в сообщении.

 

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