На Тернопільщині затримали чоловіка, який зарубав приятеля

За словами заступника начальника Головного управління Національної поліції Тернопільщини Володимира Галевича, напередодні потерпілий разом зі своїм вбивцею у його ж помешканні розпивали спиртні напої.

Підозрюваний на деякий час вийшов, залишивши на столі у кімнаті гроші. Аби товариш не щез з гривнями, закрив його у кімнаті. За кілька хвилин він повернувся, але коштів уже не було.

Знайомий почав стверджувати, що нічого не брав. Господар оселі схопив сокиру і кілька разів вдарив нею гостя. Після цього знаряддя вбивства він викинув у пічку, допив решту алкоголю і ліг спати. Вранці прокинувся і побачив, що накоїв. Про свій вчинок повідомив у поліцію самостійно.



Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце злочину, лише зафіксувала смерть. Тіло загиблого направили на експертизу.

Підозрюваного затримали відповідно до статті 208 КПК. 15 липня йому оголосили підозру відповідно до статті 115 частина 1 ККУ - вбивство. Вирішується питання про обрання тернополянину запобіжного заходу, а саме - тримання під вартою.



Відділ комунікації поліції

Тернопільської області