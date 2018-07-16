В Киеве 24-28 июля ограничат движение из-за празднования 1030-летия крещения Киевской Руси

В центре Киева 24, 27 и 28 июля ограничат движение транспорта во время мероприятий по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины. Об этом сообщает официальный портал Киева.

В столице пройдут торжественные молебны и крестные ходы, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины, в связи с чем предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств.

В частности, 24 июля с 12:00 до 13:00 – на Андреевском спуске (от дома № 23 по ул. Владимирской), ул. Десятинной (от ул. Владимирской до пл. Михайловской), пл. Михайловской, ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной).

27 июля с 11:00 до 16:30 – на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской к пл. Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской к пл. Европейской), Владимирском спуске (от пл. Почтового к пл. Европейской), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

28 июля с 12:00 до 13:30 – на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), ул. Владимирской (от дома № 56 до пл. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софийской до пл. Михайловской).

Напомним, что празднование продлится в соответствии с Указом Президента Украины от 8 августа 2017 года "О мерах по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины". Кроме торжественных молебнов, во всех районах столицы будут проходить праздничные мероприятия. // 112.ua