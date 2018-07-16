Дети сбежали от мамаши, избивавшей их и сажавшей на цепь

Сбежавших из дома двенадцатилетнюю девочку и ее одиннадцатилетнего брата нашли сотрудники Городенковского отделения полиции. Дети объяснили: мама посадила их на цепь, но они смогли освободиться и сбежали, чтобы их не наказали за это.

На днях 67-летняя сельчанка обратилась в полицию с заявлением об исчезновении своих малолетних внуков. Как оказалось, детей никто не видел с вечера. Их безуспешно искали всю ночь бабушка с дедушкой и их невестка. Полицейские нашли пропавших уже через несколько часов — дети сбежали в соседний с селом райцентр, где прятались в заброшенном здании. Правоохранителям они объяснили, что мама их бьет. И они боялись идти домой, чтобы она не наказала их за то, что дети в буквальном смысле сорвались с цепи: мать приковала одного ребенка к батарее, второго — к трубе в ванной и ушла на работу.

Мальчик смог разогнуть одно из звеньев цепи, помог сделать то же сестре, и они ушли к бабушке, которая живет неподалеку. Не желая «выдавать» мать, дети объяснили им, что цепи надели, играя с соседским мальчиком, а снять не смогли. Бабушка с дедушкой сняли с детей остатки цепей, накормили их, а к вечеру проводили домой. Но те, испугавшись наказания, опять сбежали.

Как оказалось, 32-летняя мать детей развелась с мужем и сейчас делит их общий дом. Она запрещала сыну и дочери общаться с уехавшим за границу на заработки отцом и его родственниками. А чтобы они не бегали к дедушке и бабушке, постоянно запирала их в доме. Показания детей подтвердили и их родственники, рассказала «ФАКТАМ» начальник ювенальной превенции главка полиции Ивано-Франковской области Алла Бойчук. А судмедэксперты сейчас выясняют, откуда на теле девочки множество ссадин и ушибов.

Мать беглецов подтвердила, что посадила детей на цепь. По ее словам, раньше она просто закрывала их в доме. В этот же раз дети спрятали ключи. Поэтому, по словам женщины, чтобы не опоздать на работу, она нашла такой нестандартный выход из положения.

По факту незаконного лишения свободы открыто уголовное производство. Решается вопрос об объявлении горе-матери подозрения.