В Запорожье 2-летний малыш погиб, выпав из окна 8 этажа

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
ЧП произошло в Запорожье, по ул. Героев 93-й Бригады 15, в 13:00.
Ребёнок упал на козырёк между 1 и 2 этажом дома. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть малыша. В момент трагедии дома находились отец и мать малыша, а также, еще один ребёнок четы.
Как выяснилось, дети вместе с отцом смотрели мультфильмы в комнате, мать в это время находилась на кухне. Когда мужчина позвал сына на обед, он не отозвался. Прийдя в комнату отец обнаружил открытое окно и отсутствие москитной сетки. Ребёнка в комнате уже не было. Выглянув в окно мужчина увидел страшную картину. Малыш 2016 г.р. лежал на козырьке подъезда.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции устанавливают подробности трагедии. // subbota.ua
10 июля в интернете появилось видео с полицейским, который избивает дубинкой мужчину на станции метро Контрактовая площадь в Киеве. Причем в этот же день стало известно об...