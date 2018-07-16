Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Запорожье 2-летний малыш погиб, выпав из окна 8 этажа

16.07.2018 15:54

ЧП произошло в Запорожье, по ул. Героев 93-й Бригады 15, в 13:00.

Ребёнок упал на козырёк между 1 и 2 этажом дома. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть малыша. В момент трагедии дома находились отец и мать малыша, а также, еще один ребёнок четы.

погиб ребенок

Как выяснилось, дети вместе с отцом смотрели мультфильмы в комнате, мать в это время находилась на кухне. Когда мужчина позвал сына на обед, он не отозвался. Прийдя в комнату отец обнаружил открытое окно и отсутствие москитной сетки. Ребёнка в комнате уже не было. Выглянув в окно мужчина увидел страшную картину. Малыш 2016 г.р. лежал на козырьке подъезда.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции устанавливают подробности трагедии. // subbota.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...