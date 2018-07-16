В Запорожье 2-летний малыш погиб, выпав из окна 8 этажа

Ребёнок упал на козырёк между 1 и 2 этажом дома. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть малыша. В момент трагедии дома находились отец и мать малыша, а также, еще один ребёнок четы.

Как выяснилось, дети вместе с отцом смотрели мультфильмы в комнате, мать в это время находилась на кухне. Когда мужчина позвал сына на обед, он не отозвался. Прийдя в комнату отец обнаружил открытое окно и отсутствие москитной сетки. Ребёнка в комнате уже не было. Выглянув в окно мужчина увидел страшную картину. Малыш 2016 г.р. лежал на козырьке подъезда.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции устанавливают подробности трагедии. // subbota.ua