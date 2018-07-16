У Чернівцях жінка зарізала свого співмешканця

Зловмисниця раніше судима була за корисливі злочини. За вчинення кримінального правопорушення їй загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

15 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що в Чернівцях виявлено без ознак життя 42-річного чоловіка.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, Шевченківського відділення поліції та Чернівецького відділу поліції. Поліцейські з’ясували, що померлим виявився місцевий житель. При поверхневому огляді тіла померлого, експерти виявили в області серця проникаюче колото-різане поранення.

В ході проведення першочергових заходів оперативники встановили порушницю. Нею виявилася 39-річна співмешканка померлого.

Правоохоронцям зловмисниця повідомила, що в цей день вона разом із своїм співмешканцем, перебуваючи у гостях у своїх знайомих, розпивали спиртні напої. Після чого між ними виникла суперечка, внаслідок якої жінка схопила ножа та завдала потерпілому ножового поранення.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські затримали порушницю та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про оголошення зловмисниці підозри у вчиненні злочину та обрання їй запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області