Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Премьер Македонии обвинил пророссийские силы в подготовке провокаций

16.07.2018 16:20

Премьер Македонии Зоран Заев заявил, что связанный с Россией греческий бизнесмен тратит деньги на подготовку насильственных провокаций по случаю референдума относительно изменения названия страны.

Об этом сообщает Balkan Insight.

Картинки по запросу Македония

По данным Заева, бизнесмен заплатил гражданам Македонии от 13 до 21 тысячи долларов, чтобы они совершили акты насилия перед ключевым референдумом, необходимым для того, чтобы страна смогла присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Премьер Македонии при этом не называл фамилий, однако заявил, что расследование этого дела продолжается.

Как сообщалось, Греция решила выслать двух российских дипломатов по обвинению в предоставлении средств протестным группам, которые выступают против соглашения, которое должно положить конец давнем споре Греции с соседней Македонией.

Напомним, на саммите НАТО члены альянса согласились открыть переговоры о членстве Македонии. Однако генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не видит возможности завершить вступление Македонии в НАТО, если страна не согласится менять свое конституционное название. // Европейская правда

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...