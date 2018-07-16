В Украине клиника незаконно предоставляла услуги «суррогатного» материнства. «Слуги» уже «вписались»

Об этом сегодня на брифинге по противодействию торговле в Киеве сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

“Управлением раскрытия преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях военной прокуратуры зарегистрировало уголовное производство, во время которого установлено, что гражданин Республики Молдова, который является одновременно гражданином Германии, на территории Украины зарегистрировал медицинский центр „Биотехком“ для оказания услуг в области репродуктивных функции”, — сказал Луценко.

По его словам, пациентами этой клиники в 2011 году стали итальянские супруги по осуществлению вспомогательных репродуктивных технологий методом суррогатного материнства. При этом клиника обязалась вырастить для них младенцев за денежное вознаграждение в сумме 30 тыс. евро.

Стоит отметить, что потенциальные родители не предоставляли свой биоматериал и не находились на территории Украины, хотя по закону Украины при суррогатном материнстве один из участников должен быть прямым родственником будущего ребенка.

“В случае, если такого нет, то фактически украинский ребенок не передается, а продается в другую страну. К сожалению, именно так произошло в этом случае”, - отметил Луценко.

По его словам, “Биотехком” в этом случае получил 32 тыс. евро от заказчиков услуги, а суррогатная мать — 6 тыс. евро.

“К сожалению, таких случаев больше тысячи на территории Украины”, — отметил Луценко.

Он отметил, что факт незаконного происхождения ребенка у иностранных родителей обнаружили правоохранители Италии.

В результате этого ребенок переведен в детский дом, псевдородители привлекаются к уголовной ответственности по итальянским законам.

“На территории нашей страны мы расследовали это дело и сегодня, 16 июля, представителю ”Биотехком“ сообщено о подозрении в совершении преступления по статье ”торговля людьми“, а главному врачу ”Биотехком“ также еще и за подделку документов, связанных с торговлей людьми”, - сказал Луценко.

В контексте сказанного он отметил, что для защиты своих интересов клиника привлекла народных депутатов, 43 из которых написали свои обращения в ГПУ о недопустимости оказания давления на “законный бизнес” клиники.

“Также 30 народных депутатов сделали публичные заявления по этому поводу. Два из них даже способствуют защите „Биотехком“ в судебном заседании об избрании меры пресечения руководителям „Биотехком“. Также эта фирма подала в Кабинет министров просьбу заслушать по этому поводу руководство Генпрокуратуры и Национальной полиции на заседании координационного совета Кабинета министров. Считаю своим долгом заявить об этом публично ... „Биотехком“ провел не менее, как мы установили на данный момент, тысячи операций по суррогатному материнству и во многих случаях, как мы видим, не было соблюдения украинского закона о необходимости биоматериалов по меньшей мере от одного из родителей, которые усыновляют”, - отметил Генпрокурор.

В то же время Луценко отметил, что следствие будет настаивать на аресте всех, кто подозревается в этом деле. И призвал всех пострадавших от этой фирмы женщин обращаться в правоохранительные органы. В то же время обвинение подозревает фирму в уклонении от уплаты налогов.