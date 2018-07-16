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В полиции пояснили, почему не арестовали телефонного мошенника, которого поймали граждане

16.07.2018 17:13

  Как уже сообщали «ФАКТЫ», в Кременчуге на Полтавщине граждане снова поймали телефонного мошенника. Это произошло 15 июля.

Молодой человек приехал забрать пять тысяч долларов «откупного» у пенсионерки, сын которой якобы совершил ДТП. Сын женщины Константин, который в это время находился дома, вместе с соседом задержал парня, после чего вызвал полицию.

Задержанный мошенник

«Задержанным оказался 29-летний житель Луганской области, — сообщила пресс-служба Кременчугского городского отдела полиции. — Во время осмотра личных вещей у него были изъяты два мобильных телефона. Проверяется возможная причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Полтавщины, в том числе и в Кременчуге. С задержанным работают следователи городского отдела полиции и детективы следственного управления ГУНП области».
 
Пресс-офицер Кременчугского отделения полиции Анна Васенко подчеркнула: «Распространенная некоторыми СМИ информация о том, что задержанного отпустили, не соответствует действительности. Так, 15 июля он покинул здание Крюковского райотдела полиции, поскольку его нельзя было арестовать на основании лишь опроса и опознаний. Но сегодня участник следственных действий (пока другого статуса он не имеет) сотрудничает со следствием. Следствию важно выяснить его роль в организованной преступной группировке и много других нюансов. И только после этого ему, скорее всего, будет вменена в вину ч. 2. ст. 190 УК Украины („Мошенничество, совершенное повторно либо по предварительному сговору группой лиц“), что минимально наказывается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов, а максимально — лишением свободы на срок до трех лет».
 
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Полтавщине не утихает скандал, в центре которого оказались сотрудники Кременчугского городского отдела полиции, отпустившие задержанных, причастных к выманиваю у граждан крупных сумм денег по телефону. Всего месяц назад в Кременчуге люди самостоятельно задержали мужчину, пришедшего к пенсионерке за деньгами, которые должны были помочь ее сыну избежать наказания за ДТП. После этого полиция отпустила его вместе с сообщником. // «ФАКТЫ»

 

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