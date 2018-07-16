В полиции пояснили, почему не арестовали телефонного мошенника, которого поймали граждане

Молодой человек приехал забрать пять тысяч долларов «откупного» у пенсионерки, сын которой якобы совершил ДТП. Сын женщины Константин, который в это время находился дома, вместе с соседом задержал парня, после чего вызвал полицию.

«Задержанным оказался 29-летний житель Луганской области, — сообщила пресс-служба Кременчугского городского отдела полиции. — Во время осмотра личных вещей у него были изъяты два мобильных телефона. Проверяется возможная причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Полтавщины, в том числе и в Кременчуге. С задержанным работают следователи городского отдела полиции и детективы следственного управления ГУНП области».

Пресс-офицер Кременчугского отделения полиции Анна Васенко подчеркнула: «Распространенная некоторыми СМИ информация о том, что задержанного отпустили, не соответствует действительности. Так, 15 июля он покинул здание Крюковского райотдела полиции, поскольку его нельзя было арестовать на основании лишь опроса и опознаний. Но сегодня участник следственных действий (пока другого статуса он не имеет) сотрудничает со следствием. Следствию важно выяснить его роль в организованной преступной группировке и много других нюансов. И только после этого ему, скорее всего, будет вменена в вину ч. 2. ст. 190 УК Украины („Мошенничество, совершенное повторно либо по предварительному сговору группой лиц“), что минимально наказывается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов, а максимально — лишением свободы на срок до трех лет».