Лидер российской секты «бога Кузи» признан виновным в избиении последователей и мошенничестве

Суд начал оглашение приговора с заявления о доказанности обвинений в отношении подсудимых. "Попов создал религиозное объединение, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью", - сказала судья Елена Абрамкина, которую цитирует ТАСС.

В ходе прений сторон гособвинитель Анастасия Шпаковская попросила приговорить Попова к семи годам колонии общего режима. Кроме того, прокурор просил реальных сроков для других фигурантов уголовного дела: главного бухгалтера секты Галины Маркевич (5 лет колонии), Надежды Розановой и Жанны Фролушкиной (по 6 лет колонии). В ходе прений сторон гособвинитель Анастасия Шпаковская попросила приговорить Попова к семи годам колонии общего режима. Кроме того, прокурор просил реальных сроков для других фигурантов уголовного дела: главного бухгалтера секты Галины Маркевич (5 лет колонии), Надежды Розановой и Жанны Фролушкиной (по 6 лет колонии).

Изначально на скамье подсудимых было пять последовательниц Попова - кроме перечисленных, обвиняемыми по делу проходили Мария Розанова и Екатерина Грехова. Всем им вменялось участие в религиозной организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ). В январе 2018 года суд прекратил уголовное преследование женщин по 239-й статье за истечением сроков давности привлечения к ответственности, после чего на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве остались только Фролушкина, Маркевич и Надежда Розанова, передает "Интерфакс"

По версии следователей, в сентябре 2007 года Попов, провозгласивший себя владыкой Романом - впоследствии "богом Кузей", создал на территории Москвы религиозное объединение (секту), руководил им и пропагандировал его деятельность.

Следователи утверждают, что секта представляла собой строгую иерархическую систему, во главе которой находился организатор - единственный руководитель, учитель и владыка, якобы наделенный "божественным знанием и силой".

В дальнейшем, как установило следствие, подсудимые под предлогом отправления религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики, молебнов, литературы, предметов культа и строительства храма похитили денежные средства на сумму свыше 7 миллионов рублей.

Попов и его ближайшие помощники были задержаны в сентябре 2015 года. Им предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и ст. 239 ("Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью") УК РФ.

В квартирах по семи адресам в Москве в ходе обысков были изъяты около 43 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов, специфическая литература и экзотические животные, содержащиеся в ненадлежащих условиях (австралийская ехидна, крокодил Тоша, игуана Гуня, варан, броненосец и другие). . Также были изъяты персональные компьютеры и тетради с бухгалтерскими записями, которые, как полагает следствие, свидетельствуют о противоправной деятельности членов секты по завладению деньгами адептов.

Потерпевшими по делу признано 15 человек. Сам "бог Кузя" отрицал все обвинения. А защита настаивала на оправдании подзащитного ввиду отсутствия состава и события преступления в его действиях. Остальные подсудимые также не признают вину. Все фигуранты находились под арестом.

В секте Кузи доходило до изнасилований

О порядках, царящих в секте, рассказала журналистка Виктория Дунаева. По ее словам, членам общины запрещали использовать макияж и общаться с родственниками. "Провинностью уже считалось, если человек сказал что-то не то или съел больше еды, - говорила Виктория. - Нарушение любого из многочисленных запретов каралось избиением. Били до полусмерти, наносили 180 ударов по лицу резиновыми тапками. После этого лицо превращалось просто в кровавое месиво, а адептам внушалось, что это своеобразное очищение". Такое наказание называлось "щука".

По мнению Дунаевой, на своих семинарах Попов использовал метод нейролингвистического программирования, превращая поклонников в "зомби", готовых выполнять любые его указания.

Всех людей сектанты поделили на восемь кругов. Самым близким к "богу Кузе" считался круг жен. Ниже в иерархии располагались посетители семинаров. А последним считался круг демонов. "В него включали всех родственников членов секты и всех, кто как-то осуждал действия "бога Кузи", - говорила Виктория Дунаева.

У Андрея Попова было восемь жен, а остальных последовательниц он сделал своими наложницами.

Над своими ученицами Попов жестоко издевался. Все без исключения должны были вступать с ним в интимную связь, а тех, кто посмел ослушаться, он наказывал розгами, сообщает НТВ.

В РПЦ были недовольны деятельностью "бога Кузи" и его адептов еще в 2013 году. Тогда Отдел по взаимоотношениям Церкви и общества (ОВЦО) Московского патриархата выразил тревогу в связи с ситуацией в сфере некоторых "православных" выставок-ярмарок, где орудовали сектанты. "На подобных мероприятиях часто продаются товары широкого потребления, при этом довольно низкого качества. Но гораздо большее беспокойство вызывает тот факт, что данные выставки стали излюбленным местом деятельности околоправославных сект и, в частности, так называемой секты "бога Кузи", - говорилось в распространенном релизе.

По данным синодального отдела, основатель секты Андрей Попов 1977 года рождения долгое время называл себя "епископом Романом", а затем провозгласил себя "богом". "Секта "бога Кузи" носит явно деструктивный характер, что подтверждается многочисленными свидетельствами ее бывших адептов. Как и в большинстве тоталитарных сект, в ней активно применяются методы физического и психического воздействия на человека, вплоть до угроз и избиений", - заявили в РПЦ.

Выдавая себя за представителей, как правило, малоизвестного храма или монастыря, сторонники "бога Кузи" предлагали людям заказывать всевозможные молебны и требы. Причем эти требы нетипичные, например об избавлении ребенка от компьютерной зависимости. А их цена достигала пяти тысяч рублей.

По данным синодального отдела, только на одной выставке секте могло принадлежать от 30 до 40 стендов, что, по мнению ОВЦО, приносило ей огромный доход. А пресса отмечала, что сектанты зарабатывали до 300 тысяч рублей в день.

Пресса писала, что Попову и его сторонникам могут инкриминировать и статьи "Побои" и "Изнасилование", так как по субботам адепты "бога Кузи" избивали провинившихся, а женщин якобы принуждали к сексу.

Сам обвиняемый Андрей Попов пытался перед арестом выдавать себя за безобидного инвалида и интеллектуала. Он утверждал, что имеет 16-летнего сына и пожилую мать. Попов окончил школу с золотой медалью, а в 1999 году - МГУ имени Ломоносова по специальности "историк-преподаватель со знанием английского языка", а также является членом Союза писателей России (по другим данным, Попов бросил вуз еще до получения диплома).