В Киеве пьяный «экипаж» авто устроил ДТП и подрался с полицейскими

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Копам пришлось вызывать подмогу
Драку с полицейскими устроила пьяная компания в Киеве. Парочка зачинщиков была в иномарке, которая поздно вечером разбила припаркованный автомобиль.
Пассажирка виновника аварии начала ругаться с патрульными, которые прибыли на место. Когда ее пытались успокоить, за подругу вступился водитель. Поэтому, обоих пришлось задержать, применив силу.
Патрульные говорят – и водитель, и оба пассажира были пьяны в стельку. Чтобы справиться с ними, потребовалась подмога коллег. К счастью, из-за аварии никто не пострадал. // Сегодня
10 июля в интернете появилось видео с полицейским, который избивает дубинкой мужчину на станции метро Контрактовая площадь в Киеве. Причем в этот же день стало известно об...