В Киеве пьяный «экипаж» авто устроил ДТП и подрался с полицейскими

Драку с полицейскими устроила пьяная компания в Киеве. Парочка зачинщиков была в иномарке, которая поздно вечером разбила припаркованный автомобиль.

Пассажирка виновника аварии начала ругаться с патрульными, которые прибыли на место. Когда ее пытались успокоить, за подругу вступился водитель. Поэтому, обоих пришлось задержать, применив силу.

Патрульные говорят – и водитель, и оба пассажира были пьяны в стельку. Чтобы справиться с ними, потребовалась подмога коллег. К счастью, из-за аварии никто не пострадал. // Сегодня