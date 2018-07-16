«МЫ провели референдум» в Крыму: главарь оккупантов «палится», не краснея. Или... не понимая?

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Президент США Дональд Трамп придерживается позиции о незаконности аннексии Крыма российской стороной.
Об этом президент России Владимир Путин заявил во время совместного брифинга после встречи в Хельсинки.
"Позиция президента Трампа по Крыму известна, он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к РФ. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что МЫ провели референдум (в украинском Крыму - УК) в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН. Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все", – сказал он.
Напомним, ранее Трамп заявлял, что аннексия Крыма – это катастрофа Барака Обамы, и нормальный президент не позволил бы Владимиру Путину оккупировать в 2014 году украинский полуостров. // 112.ua
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