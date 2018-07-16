«МЫ провели референдум» в Крыму: главарь оккупантов «палится», не краснея. Или... не понимая?

Об этом президент России Владимир Путин заявил во время совместного брифинга после встречи в Хельсинки.

"Позиция президента Трампа по Крыму известна, он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к РФ. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что МЫ провели референдум (в украинском Крыму - УК) в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН. Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все", – сказал он.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что аннексия Крыма – это катастрофа Барака Обамы, и нормальный президент не позволил бы Владимиру Путину оккупировать в 2014 году украинский полуостров. // 112.ua