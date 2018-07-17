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Передоз? В одеському готелі знайшли мертвими двох естонських туристів

17.07.2018 00:05

В одному з номерів міні-готелю на вулиці Генуезькій в Одесі виявлено мертвими двох громадян Естонії, що прибули 14 липня до міста суботнім авіарейсом.

Про це у повідомляє Укрінформ з посиланням на радника очільника Одеського главку Нацполіції Руслан Форостяк.

В одеському готелі знайшли мертвими двох естонських туристів

"Двох естонських туристів віком 29 і 30 років знайшли у номері готелю мертвими. Проте під час їх огляду не виявлено ознак насильницької смерті. Третього гостя з країни Балтії госпіталізовано у важкому стані. Медики, що поставили діагноз "отруєння наркотичною речовиною", борються за його життя. У номері також виявлено декілька пляшок спиртних напоїв і пакетик з кристалічною речовиною білого кольору", - зазначив Форостяк.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ознаками статті 115 (з приміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України, припускаючи можливість передозування наркотиків постояльцями готелю.

"Втім, правоохоронці чекають результатів низки експертиз і не виключають навмисного вбивства туристів, що прибули з Естонії", - додав Форостяк.

 

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