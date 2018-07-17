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Ни один президент США не унижал себя так перед тираном

17.07.2018 00:41

Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента в памяти. 

Об этом заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн, комментируя пресс-конференцию после встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, передает УНН.

Маккейн о встрече в Хельсинки: ни один президент США не унижал себя так перед тираном

“Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента в памяти. Урон, нанесенный наивностью президента, эгоизмом, ложной эквивалентностью и симпатией к автократам, трудно подсчитать. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой”, — отметил Маккейн в заявлении, которое опубликовала его пресс-служба.

По словам сенатора, президент Трамп оказался не только неспособным, но и не желающим противостоять Путину.

“Он и Путин, казалось, говорили по тому же сценарию, что президент сделал сознательный выбор, чтобы защитить тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставить Путину неоспоримую платформу для извержения пропаганды и лжи миру”, — добавил он.

Маккейн добавил, что Трамп, “похоже, решил реализовать свои заблуждения в отношении теплых отношений с режимом Путина, не обращая внимания на ... его жестокое пренебрежение суверенитетом своих соседей, его соучастие в убийстве сирийского народа, его нарушение международных договоров и его нападение на демократические институты во всем мире”.

“Ни один из предыдущих президентов никогда не унижал себя более презренно перед тираном. Президент Трамп не только не смог говорить правду о противнике; но выступая за Америку перед миром, наш президент не смог защитить все, что делает нас такими, какие мы есть...”, — резюмировал сенатор.

 

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