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В США гражданка России задержана по подозрению в шпионаже

17.07.2018 01:17

Власти США предъявили обвинения россиянке в шпионаже и заговоре с агентом иностранного государства

Минюст США задержал в Вашингтоне гражданку России, и выдвинул обвинения в сговоре с целью шпионажа на иностранное государство. Об этом сообщает BBC.

Марина Бутина

Мария Бутина была задержана 15 июля 2018. Ее обвиняют в попытках налаживать связи в США и у попытках проникнуть в организации, которые имеют влияние на американскую политику.

По словам американских СМИ, Бутина имела тесные связи с Республиканской партией и стала защитником права на оружие. Обвинение связаны с фондом Мюллера, который мог влиять на выборы в 2016 году. Сообщается что россиянка имела связи с высокопоставленным чиновником Кремля. // РБК-Украина

 

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