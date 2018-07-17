В США гражданка России задержана по подозрению в шпионаже

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Власти США предъявили обвинения россиянке в шпионаже и заговоре с агентом иностранного государства
Минюст США задержал в Вашингтоне гражданку России, и выдвинул обвинения в сговоре с целью шпионажа на иностранное государство. Об этом сообщает BBC.
Мария Бутина была задержана 15 июля 2018. Ее обвиняют в попытках налаживать связи в США и у попытках проникнуть в организации, которые имеют влияние на американскую политику.
По словам американских СМИ, Бутина имела тесные связи с Республиканской партией и стала защитником права на оружие. Обвинение связаны с фондом Мюллера, который мог влиять на выборы в 2016 году. Сообщается что россиянка имела связи с высокопоставленным чиновником Кремля. // РБК-Украина
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