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«Он полностью в кармане Путина»: экс-глава ЦРУ обвинил Трампа в предательстве

17.07.2018 01:55

Он заявил, что выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия «особо тяжких преступлений и проступков».

 

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США Дональда Трампа в предательстве из-за пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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Об этом он написал в твиттере.

«Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия «особо тяжких преступлений и проступков». Это не что иное как предательство. Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, он полностью в кармане Путина. Патриоты-республиканцы, вы где?», — написал Бреннан.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, подводя итоги встречи, заявил, что Соединенные Штаты «желают дружбы и сотрудничества». // УНИАН

 

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