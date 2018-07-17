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На Луганщині посадовця інтернату затримали за організацію системи «відкатів»

17.07.2018 02:39

Неправомірну вигоду посадовець вимагала від підприємців за підписання договору на закупівлю продуктів харчування до інтернату.

 

Оперативники Управління захисту економіки в Луганській області Нацполіції спільно з працівниками військової прокуратури Луганського гарнізону задокументували злочинну діяльність директора одного з обласних інтернатів.

хабар

У межах кримінального провадження правоохоронці встановили, що розмір неправомірної вигоди, яку вимагає посадовець складає 10 відсотків від перерахованих постачальникам коштів.

 

Так, за раніше поставлені продукти харчування директор інтернату вимагає від підприємця 50 тисяч гривень хабара.

Сьогодні, 16 липня, працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції, військової прокуратури Луганського гарнізону затримали фігуранта під час одержання першої частини «відкату» - 20 тисяч гривень.

Директора інтернату затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

 

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

 

Департамент захисту економіки
Національної поліції України

тел. довіри(098) 103-96-59
dze@ekon.np.gov.ua

 

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