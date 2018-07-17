Сергей Горбатюк назначен руководителем следственного управления Генпрокуратуры. Об этом сегодня во время брифинга сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я не доволен деятельностью бывшего департамента Горбатюка (Департамента специальных расследований, - ред.)... Мое решение о реорганизации этого и других департаментов является абсолютно необходимым... Ни один следователь, ни один прокурор по "делам Майдана" не был изменен или отстранен. Все они как работали, так и работают в тех же делах", - сказал Луценко.

При этом он отметил, что был изменен статус Горбатюка.

"Согласно приказу, который был сегодня обнародован, Горбатюк, по его заявлению, назначенный мной на должность начальника следственного управления, которым он и был до моего прихода в Генпрокуратуру", - сказал генпрокурор.