В минобороновском центре обеспечения «испарились» 200 тонн топлива и... прапорщик

Как сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины, сегодня, 16 июля, во время рабочей поездки в Одесский гарнизон министр обороны Украины Степан Полторак посетил 46-й Объединенный центр обеспечения, где заслушал предварительные результаты работы комплексной комиссии по фактам нарушений и злоупотреблений руководством центра.

Как выяснилось, комплексной комиссией, которая была направлена для проверки 46-го Объединенного центра обеспечения (Одесса), установлены многочисленные нарушения и злоупотребления, которые нанесли государству ущерб в крупных размерах.

«Полторак поручил главе комплексной комиссии в кратчайшие сроки подготовить материалы по результатам проверки и передать их в правоохранительные органы с целью открытия уголовного производства», - подчеркнули в ведомстве.

По данным советника министра обороны Юрия Бирюкова, выявлена, в частности, недостача 200 тонн топлива.

«Прапорщика (ответственное лицо – УНИАН) так и не нашли, и 200 тонн топлива так и не нашли. Прапорщик уже в розыске… Сегодня на 46-ю базу прибыл Степан Полторак, заслушал предварительные материалы инспекции от Дмитрия Марченко. Завтра акт проверки будет передаваться в военную прокуратуру», - написал Бирюков на своей странице в Facebook.

Он добавил, что начальник 46-го Объединенного центра обеспечения Евгений Король до сих пор находится на больничном, на который ушел вместе со своими заместителями «на фоне приезда комиссии из Киева».

«Король Сергей Николаевич – бывший руководитель Одесского филиала концерна «Военторгсервиса», уволенный год назад на фоне арестов его зама по взяткам за рынок «7-й километр». Это как – однофамильцы, да? Совпадение?», - выразил недоумение Бирюков.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Одесском гарнизоне начата проверка в связи с нарушениями правил приема на склады продовольствия для военнослужащих.

Проверку проводит заместитель министра обороны Олег Шевчук и комплексная комиссия Минобороны. Проверка проводится на основании информации о ненадлежащем исполнении правил приема продовольственной продукции на склады 46-го Объединенного центра обеспечения, расположенного в Одессе, и о других нарушениях. Члены комплексной комиссии опечатали продовольственные, вещевые склады, хранилища горюче-смазочных материалов и проверили соответствующую документацию.

По информации советника министра обороны Юрия Бирюкова, руководитель 46-го Объединенного центра обеспечения Евгений Король ушел на больничный.

Напомним, 25 ноября 2016 года при получении взятки в размере 75 тыс. долл. были задержаны два сотрудника филиала госпредприятия Министерства обороны Украины. Должностные лица за продление договоров аренды контейнеров госпредприятия, расположенных на промрынке «7 километр» планировали получить около 1 млн долл.

В январе 2017 года по представлению военной прокуратуры Одесского гарнизона министру обороны Украины с занимаемых должностей были освобождены генеральный директор концерна «Военторгсервис» и начальник филиала «Одесское управление военной торговли».