В Одессе 14-летний паренек в BMW на «бляхах» врезался в Tesla и попытался сбежать босиком

Вечером в понедельник, 16 июля, в Одессе произошла авария с участием Tesla Model S и BMW на «бляхах».

ДТП произошло на 7-й станции Люстдорфской дороги. Как сообщает Odessa.online, 14-летний мальчик, взял автомобиль BMW на иностранной регистрации у отца, пока тот спал.

На Люстдорфской дороге он врезался в припаркованный на кругу автомобиль Tesla. После столкновения подросток так оперативно пытался скрыться, что бросил на асфальте свои шлепанцы.

Из второго Tesla, припаркованного рядом, выбежал водитель и задержал парня. В процессе погони он сделал несколько выстрелов в воздух. На место ДТП вызвали родителей. Отец рассказал, что проснулся от звонка с сообщением об аварии, заявил, что не намерен выгораживать сына, но отметил, что в аварии виноват водитель Tesla — тот якобы припарковал автомобиль не по правилам.

Мать подростка вызвала скорую, его госпитализировали с травмой грудной клетки. Других пострадавших нет.