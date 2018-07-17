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США выделят на укрепление обороноспособности Украины $100 млн.

17.07.2018 09:46

США в ближайшее время предоставят Украине помощь в укреплении обороноспособности на 100 млн долларов.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр обороны Украины Степан Полторак, информирует УНН.

Полторак: США выделят на укрепление обороноспособности Украины 100 млн долларов

“Министр обороны США после принятия закона о национальной безопасности, после анализа, который они провели по реформированию ВС, отметил, что в ближайшее время США окажут помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии, для поставки вооружения, техники, оснастки на 100 млн долларов”, — отметил Полторак.

Напомним, 9 июля, официально вступило в силу решение Евросоюза о выделении Украине миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи.

 

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