США выделят на укрепление обороноспособности Украины $100 млн.

США в ближайшее время предоставят Украине помощь в укреплении обороноспособности на 100 млн долларов.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр обороны Украины Степан Полторак, информирует УНН.

“Министр обороны США после принятия закона о национальной безопасности, после анализа, который они провели по реформированию ВС, отметил, что в ближайшее время США окажут помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии, для поставки вооружения, техники, оснастки на 100 млн долларов”, — отметил Полторак.

Напомним, 9 июля, официально вступило в силу решение Евросоюза о выделении Украине миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи.