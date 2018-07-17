На Запоріжжі затримано чоловіка, який вдарив поліцейського

До п’яти років позбавлення волі загрожує зловмисникові, який наніс тілесне ушкодження поліцейському, що знаходився на охороні публічної безпеки під час масових заходів у місті Дніпрорудне Василівського району.

До Дніпрорудненського відділення поліції надійшло повідомлення, про те, що за медичною допомогою звернувся працівник поліції 1986 року народження з травмою в області обличчя.

Встановлено, що тілесне ушкодження правоохоронець отримав під час несення служби з охорони публічної безпеки під час масових заходів.

Невідомий чоловік, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння, не реагував на законні вимоги поліцейського, а потім вдарив в обличчя правоохоронця.

Наразі підозрюваний, місцевий мешканець 1985 року народження, затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що в Запоріжжі заарештовано підозрюваного у спробі підкупу слідчого-детектива.

Відділ комунікації поліції Запорізької області