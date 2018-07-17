Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Кривом Роге 16-летний водитель легковушки сбил мужчину и коляску с ребенком

17.07.2018 10:05

Пытаясь сдать назад, юнец не заметил прохожих

В городе Кривой Рог Днепропетровской области ночью 13 июля произошло ДТП – пострадали два человека: годовалый ребенок и 46-летний мужчина. Об этом сообщает Криворожское отделение полиции.

Фото из открытых источников

Происшествие случилось на улице Лисовского в Долгинцевском районе города около 22:00. Там, 16-летний подросток на автомобиле ВАЗ, пытаясь сдать назад, совершил наезд на детскую коляску и прохожего. Впоследствии парня задержали горожане, которые и вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь.

"Ребенок получил удар в левую щеку, его доставили в детскую больницу. Жизни малыша ничего не угрожает. А мужчина получил телесное повреждение в виде перелома пальца ноги. По данному факту внесены ведомости в ЕРДР по статье 286 УК Украины ("Нарушение правил дорожного движения"). Продолжается следствие", – рассказывает "Сегодня" Инспектор отдела мониторинга Криворожского отдела полиции Оксана Бронецкая.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...