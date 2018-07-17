влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 16.07.2018
Працівники Кілійського відділення поліції Ізмаїльського відділу поліції викрили 30-річного жителя м. Вилкове, який в одному з місцевих магазинів відкрито викрав гроші.
Працівники Київського відділу поліції в м. Одеса викрили 57-річну одеситку, яка в одному із банків міста викрала мобільний телефон працівниці установи.
До чергової частини Білгород-Дністровського відділу поліції звернувся 38-річний житель району із заявою про те, що невідомі особи викрали з його домоволодіння метал. Співробітниками поліції викрито у скоєнні злочину двох жителів села Випасне, триває слідство.
Гройсман сказал, что попросил Авакова не делать репрессий против евробляхеров. Репрессиями он назвал штрафы, которые должны выписываться по закону? И стоило агрессивной толпе...