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Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 16.07.2018

17.07.2018 10:35

Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 16.07.2018

Працівники Кілійського відділення поліції Ізмаїльського відділу поліції викрили 30-річного жителя м. Вилкове, який в одному з місцевих магазинів відкрито викрав гроші.

Працівники Київського відділу поліції в м. Одеса викрили 57-річну одеситку, яка в одному із банків міста викрала мобільний телефон працівниці установи.

До чергової частини Білгород-Дністровського відділу поліції звернувся 38-річний житель району із заявою про те, що невідомі особи викрали з його домоволодіння метал. Співробітниками поліції викрито у скоєнні злочину двох жителів села Випасне, триває слідство.

ВК ГУНП в Одеській області

 

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