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В Киеве одессита судят по делу о взятке $800 тысяч детективу НАБУ

17.07.2018 10:45

 Подозреваемым по делу проходит "известный одесский бизнесмен" Вадим Альперин

Дело против подозреваемого, якобы разоблаченного на предложении $800 тысяч взятки детективу Национального антикоррупционного бюро, еще 12 июля ушло в суд. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В Киеве судят одессита по делу о взятке $800 тысяч детективу НАБУ - Фото

В предложении взятки следствие подозревает "известного бизнесмена-одессита".

Дело будет рассматривать Печерский районный суд Киева.

Санкции ч. 3 ст. 369 УК (дача взятки) предусматривают от 4 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

24 ноября 2017 года НАБУ заявило о разоблачении мужчины, который якобы предлагал через посредника руководителю Главного подразделения детективов бюро взятку в размере $800 тысяч за снятие ареста cо счетов подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн. Речь шла об изменении ст. 364 УК (злоупотребление служебным положением) на ст. 358 УК (подделка документов), после чего дело передали бы другому правоохранительному органу.

ГПУ открыла уголовное производство, фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК (взятка), а также назвали имя подозреваемого, "известного одесского контрабандиста" Вадима Альперина. Подследственный внес залог - 20 млн грн.

17 мая следствие по делу было завершено. // news.liga.net

 

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