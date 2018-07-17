Молдованин спробував за 500 грн. хабара завезти в Україну «євробляху» на підставну особу (фото)

Громадянин Молдови пропонував 500 грн за безперешкодний пропуск в Україну транспортного засобу на іноземній реєстрації, на підставну особу.

Даний факт в ході проведення комплексу спільних профілактичних заходів по незаконному ввезенню автомобілів на іноземній реєстрації був зафіксований працівниками УВБ ТО ДФС у Закарпатській області та сектору запобігання та виявлення корупції Закарпатської митниці ДФС.

Наразі слідчим Тячівського відділу ГУ НП у Закарпатській області вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за попередньою кваліфікацією статті 369 Кримінального кодексу України.

Звертаємо увагу, що пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі карається штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк, повідомили Закарпаття онлайн у ГУ ДФС у Закарпатській області