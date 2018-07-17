Нацбанк представил обновленные 20 гривень (фото)

НБУ с 25 сентября вводит в оборот банкноту номиналом 20 грн. с обновленным дизайном.

Национальный банк Украины с 25 сентября 2018 года вводит в денежный оборот банкноту 20 грн с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.

Об этом в ходе презентации обновленной банкноты сообщил директор департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко.

По его словам, на первом этапе НБУ планирует ввести в оборот 5 млн штук банкнот с обновленным дизайном для их дальнейшего распространения между банками.

«Это третья банкнота в новом банкетном ряду национальной валюты, она продолжает обновление номинального ряда банкнот прошлого образца, начатого Нацбанком в 2014 году для повышения надежности гривни», - сказал Зайвенко.

Он напомнил, что ранее были обновлены банкноты номиналом 500 и 100 грн. // УНИАН