Маму бразильского игрока «Шахтера» освобождали из багажника авто похитителей

В Бразилии похитили маму полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Бразилии Тайсона Розангелу, сообщает correio24horas. К счастью, женщина уже освобождена, а все злоумышленники уже задержаны.

По сообщению издания, утром 16 июля похититель поджидал женщину в белой машине, припаркованной возле дома Розангелы. Он вылез из машины с букетом цветов, когда Розангела вышла на улицу и сказал, что это ей подарок. Воспользовавшись потерей бдительности, мужчина бросил мать футболиста в багажник машины и скрылся.

Сотрудники правоохранительной службы обнаружили мать футболиста вечером в соседнем муниципалитете в багажнике авто. Полиция подтвердила, что подозреваемых арестовали, их было четверо.

Напомним, что во время чемпионата мира по футболу в Нигерии похитили отца капитана сборной страны Джона Оби Микела и отпустили его за выкуп. Злоумышленники не причинили Микелу-старшему вреда – они наставили на него оружие и заставили идти босиком около пяти километров под проливным дождем. Выкуп составил 10 миллионов найр (около 24 тысяч долларов). // Сегодня