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У Києві затримали адвоката за пропозицію надати судді хабар

17.07.2018 12:05

Затримали фігуранта 16 липня під час одержання від громадянина 2,5 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

Оперативники управління захисту економіки в місті Києві Нацполіції та слідчі слідчого управління поліції Києва за процесуального керівництва прокуратури міста Києва задокументували протиправну діяльність адвоката.

хабар

 

У межах проведених заходів було встановлено, що фігурант схиляє громадянина для дачі йому 2,5 тисяч доларів США. Ці кошти нібито він повинен передати судді районного суду для прийняття судом рішення на користь особи у цивільній справі.

 

16 липня неподалік від адмінбудівлі районного суду правоохоронці затримали адвоката під час отримання неправомірної вигоди.

Особу затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

Департамент захисту економіки
Національної поліції України

тел. довіри(098) 103-96-59
dze@ekon.np.gov.ua

 

 

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