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На Тернопольщине избитый мамашей двухлетний ребенок попал в реанимацию

17.07.2018 12:15

В семье растет еще четверо детей, после избиения никто не подумал вызвать врачей, пока мальчик не потерял сознание

В Тернопольской области мать до полусмерти избила ребенка. Как оказалось, таким зверским способом своего двухлетнего сына воспитывала 37-летняя жительница села Криволука Чертковского района. Ребенк, в крайне тяжелом состоянии, с внешней гидроцефалией и синяками по всему телу медики на "скорой" доставили в реанимационное отделение областной детской больницы.

Ребенка били кулаками. Фото: replyua.net

"В медицинское учреждение с ребенком приехал отец, а мать в то время давала показания в Чертковском отделе полиции. Женщина рассказала, что несколько дней назад избила сына за то, что тот плакал. По ее словам, ударила мальчика дважды рукой, ребенок упал на пол", – сообщают в полиции.

Однако отец по-другому описал событиях того дня. По его словам, когда он вернулся домой, то в доме был жуткий крик. Жена, держа на руках младшего ребенка, которых в семье пятеро, и кулаками била двухлетнего сына. Тогда никто даже не подумал вызвать врачей, пока через несколько дней мальчик не потерял сознание.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства получения ребенком телесных повреждений. Открыто досудебное расследование – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия. // Сегодня

 

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