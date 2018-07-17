Фінансиста Юлії Тимошенко «взяли» прямо з літака у Києві

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
В аеропорту "Бориспіль" затримали главу обласного осередку "Батьківщини" Костянтина Бондарєва, якого називають одним із фінансистів політсили.
Про затримання політик написав у своєму Facebook, називаючи це викраденням.
"Сьогодні по прибуттю в аеропорт "Бориспіль", на нашу рідну українську землю, мене було викрадено невідомими особами прямо зі злітної смуги, викрадено мій паспорт громадянина України та мій особистий телефон.
Хочу констатувати повну бездіяльність правоохоронних органів та всіх силових служб. Вважаю цю ситуацію абсолютно політично вмотивованою та утисками проти мене особисто та політичної сили, яку я представляю на Київщині", - написав Бондарєв. // gazeta.ua
Гройсман сказал, что попросил Авакова не делать репрессий против евробляхеров. Репрессиями он назвал штрафы, которые должны выписываться по закону? И стоило агрессивной толпе...