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Фінансиста Юлії Тимошенко «взяли» прямо з літака у Києві

17.07.2018 12:35

В аеропорту "Бориспіль" затримали главу обласного осередку "Батьківщини" Костянтина Бондарєва, якого називають одним із фінансистів політсили.

Про затримання політик написав у своєму Facebook, називаючи це викраденням.

Фото: facebook.com

"Сьогодні по прибуттю в аеропорт "Бориспіль", на нашу рідну українську землю, мене було викрадено невідомими особами прямо зі злітної смуги, викрадено мій паспорт громадянина України та мій особистий телефон.

Хочу констатувати повну бездіяльність правоохоронних органів та всіх силових служб. Вважаю цю ситуацію абсолютно політично вмотивованою та утисками проти мене особисто та політичної сили, яку я представляю на Київщині", - написав Бондарєв. // gazeta.ua

 

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